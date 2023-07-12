В Венгрии порадовались, что Украину не приняли в НАТО

Главное: В Венгрии положительно расценили то, что Украину не взяли в НАТО. Говорят, что могла случиться эскалация.

Детали: Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порадовался, что Украину не приняли в НАТО на саммите в Вильнюсе. Дипломат сделал резонансное заявление.

Он сказал: «Я думаю, что НАТО приняла ответственное решение, избежала опасности эскалации, поскольку ясно дала понять, что Украина, может быть, однажды, когда-нибудь может стать членом Альянса, если все согласятся и будут выполнены все условия».

Отмечается: «Нет приглашения для Украины, нет графика для Украины, и я думаю, что в данной ситуации это было единственное ответственное решение, которое Альянс мог принять».

Министр добавил, что, всем странам-членам «совершенно ясно, что воюющая страна не может быть принята в НАТО, потому что, когда Альянс расширяется, это делается с тем расчетом, чтобы новый член добавлял, а не отнимал безопасности у альянса и укреплял, а не разрушал безопасность стран-членов».

Резюмируется: «Прием воюющей страны в Альянс, очевидно, нес бы с собой опасность того, что, по правилам, вся НАТО втянулась бы в войну, а этого, разумеется, надо избежать».

В тему: Венгерский министр сообщил неприятную новость по поводу членства Украины в НАТО.