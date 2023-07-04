В Севастополе прогремел мощнейший взрыв

Главное: Жители Севастополя сообщили о мощном взрыве, которые был слышен в разных частях города. У некоторых в домах тряслись окна, а у машин сработала сигнализация.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв 4 июля из-за подрыва боеприпасов на полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Сообщается, что сегодня на полигоне Кара-Коба происходит подрыв боеприпасы времен Второй мировой, найденных в Гильзовой бухте.

При этом местных жителей сильно испугали взрывы. В пабликах писали, что их было слышно в разных частях Севастополя.

Некоторые жители писали, что у них тряслись окна, а у машин сработала сигнализация.

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