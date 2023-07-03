Жертвами ДТП в Африке стали пятнадцать человек, среди которых – дети

Главное: В ЮАР произошло страшное ДТП. Погибли пятнадцать человек.

Детали: Жуткое ДТП произошло в Африке. На Юге ЮАР столкнулись маршрутка и грузовик.

Местные власти говорят, что жертвами аварии стали не менее пятнадцати человек, среди которых два ребенка.

Уточняется, что инцидент случился накануне, вечером воскресенья, 2 июля, на скоростной трассе в районе города Абердин.

Выяснилось, что водитель фуры наехал на переходившее дорогу животное, потерял управление и врезался в маршрутное такси, направлявшееся навстречу.

В тему: В Африке произошло жуткое ДТП, среди погибших – дети.