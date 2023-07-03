Синоптик предупредила, что в Украину идет адская жара

Главное: Погода в Украине меняется. Будет очень жарко.

Детали: Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в Украину идет сильная жара. По ее словам, воздух прогреется до плюс 35 градусов, сообщает издание NV.

Эксперт поясняет: «Основной характеристикой первой декады июля будет повышение температуры до настоящих таких летних значений. Хотя в каждом регионе будет по-своему, но в целом температура будет стабильно довольно высокая».

Сообщается, что с 6 июля на Юге страны ночью будет плюс 21-26, а днем 30-35 тепла.

В то же время, на остальной территории ночью прогнозируют плюс 17-23, а на Западе Украины ожидается 14-20 тепла. Днем по стране обещают плюс 27-33, в западных и северных областях будет 24-30 тепла. В таких диапазонах будет преобладать и температура воздуха в Киеве и области.

Специалист также говорит: «Хотя у нас идет теплая воздушная масса, но все равно будет неустойчивая атмосфера. Это значит, что время от времени осадки все же у нас будут. Конечно, в виде этих кратковременных грозовых дождей».

Так, по ее словам, 3 июля днем грозовые дожди ожидаются в центральных, в Харьковской, местами в южных областях, а также на Прикарпатье и Закарпатье.

В то же время 4-5 июля будет немного меньше осадков, в основном даже без осадков. Только на западе, а 5 июля и в северных областях пройдут грозовые дожди.

Отмечается, что 6 июля на Правобережье, а 8-9 июля уже по всей нашей страны будут преобладать кратковременные дожди, местами грозы.

Подчеркивается: «На какие-то стабильные антициклоны мы не рассчитываем. Погода будет немножко переменчивой, но это неплохо, потому что при таких высоких температурах дожди необходимы».

Резюмируется: «Ветер в Украине будет преобладать западный, юго-западный умеренных скоростей. Возможны локальные усиления ветра во время грозы, но пока предупреждений как таковых нет».

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