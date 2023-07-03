Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Синоптик предупредила, что в Украину идет адская жара

Синоптик предупредила, что в Украину идет адская жара

Александр Панько
03.07.23 11:05
154
Синоптик предупредила, что в Украину идет адская жара

Главное: Погода в Украине меняется. Будет очень жарко.

Детали: Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в Украину идет сильная жара. По ее словам, воздух прогреется до плюс 35 градусов, сообщает издание NV.

Эксперт поясняет: «Основной характеристикой первой декады июля будет повышение температуры до настоящих таких летних значений. Хотя в каждом регионе будет по-своему, но в целом температура будет стабильно довольно высокая».

Сообщается, что с 6 июля на Юге страны ночью будет плюс 21-26, а днем 30-35 тепла.

В то же время, на остальной территории ночью прогнозируют плюс 17-23, а на Западе Украины ожидается 14-20 тепла. Днем по стране обещают плюс 27-33, в западных и северных областях будет 24-30 тепла. В таких диапазонах будет преобладать и температура воздуха в Киеве и области.

Специалист также говорит: «Хотя у нас идет теплая воздушная масса, но все равно будет неустойчивая атмосфера. Это значит, что время от времени осадки все же у нас будут. Конечно, в виде этих кратковременных грозовых дождей».

Так, по ее словам, 3 июля днем грозовые дожди ожидаются в центральных, в Харьковской, местами в южных областях, а также на Прикарпатье и Закарпатье.

В то же время 4-5 июля будет немного меньше осадков, в основном даже без осадков. Только на западе, а 5 июля и в северных областях пройдут грозовые дожди.

Отмечается, что 6 июля на Правобережье, а 8-9 июля уже по всей нашей страны будут преобладать кратковременные дожди, местами грозы.

Подчеркивается: «На какие-то стабильные антициклоны мы не рассчитываем. Погода будет немножко переменчивой, но это неплохо, потому что при таких высоких температурах дожди необходимы».

Резюмируется: «Ветер в Украине будет преобладать западный, юго-западный умеренных скоростей. Возможны локальные усиления ветра во время грозы, но пока предупреждений как таковых нет».

В тему: Рабочая неделя начнется для украинцев с теплой, но дождливой погоды.

Тэги: общество, синоптик, погода, погодные условия, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.06.23 17:39

Три плохие новости для украинцев: рост цен на топливо, воду и отмена упрощенки

Автор: «Фраза»

Дайджест

Анонимное пополнение через терминал в Украине отменяется
01.07.23 18:58

Анонимное пополнение через терминал в Украине отменяется

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.07.23 13:22

На границе с Польшей образовались большие очереди
03.07.23 13:01

Украинцы будут вносить наличку через платежные терминалы по-новому
03.07.23 12:48

Стало известно, какие категории мужчин чаще всего выезжают за границу
03.07.23 12:12

В Украине запретили ртутные градусники
03.07.23 12:09

Непогода и российские обстрелы привели к новым проблемам с электричеством в Украине
03.07.23 12:02

В Черном море проверили уровень солености воды
03.07.23 11:42

Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде, — Данилов
03.07.23 11:25

Жителей Одесской области успокоили по поводу качества питьевой воды
03.07.23 11:19

В Украине существенно вырос спрос на новые легковые автомобили
03.07.23 10:52

В Ровенской области малыш утонул в реке
03.07.23 12:48

Стало известно, какие категории мужчин чаще всего выезжают за границу
03.07.23 10:29

ВСУ за неделю увеличили площадь деоккупированных территорий, — Маляр
03.07.23 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 230 260 солдат
03.07.23 09:35

Украинская молодежка сенсационно обыграла Францию и вышла в полуфинал Евро-2023
01.07.23 19:29

Youtube забанит пользователей, использующих блокировщик рекламы
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
30.06.23 13:54

Зеленский вернул доплаты военным
30.06.23 13:10

Залужный резко отреагировал на якобы «медленное» контрнаступление ВСУ
30.06.23 12:21

Германия передaла Украине новый пакет военной помощи
30.06.23 10:36

В Бердянске прогремело более 10 взрывов
27.06.23 17:28

Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус
26.06.23 16:28

В США произошло весьма странное убийство
26.06.23 14:18

ЕС существенно увеличил финансовую помощь для Украины
29.06.23 15:57

Обменные пункты обязали принимать доллары… 1914-го года выпуска
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
26.06.23 22:49

Путин ликвидировал ЧВК: альтернативных армий в России больше не будет
29.06.23 12:18

Жители семи областей Украины остались без света
27.06.23 17:03

В ООН рассказали о казнях мирных украинцев россиянами
27.06.23 13:45

В Украине переименуют около 1,5 тыс. населенных пунктов
27.06.23 16:58

Капитан сборной Украины вернулся в «Динамо»
Фото и Видео
Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне
Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне
Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне
Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне
Принц-дракон, 5 сезон (2023): трейлер и дата выхода нового сериала от Netflix
Принц-дракон, 5 сезон (2023): трейлер и дата выхода нового сериала от Netflix
В Запорожье нашли лодку, которой 1000 лет
В Запорожье нашли лодку, которой 1000 лет
Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол
Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол
Под Киевом массажист изнасиловал подростка
Под Киевом массажист изнасиловал подростка
В Бердянске прогремело более 10 взрывов
В Бердянске прогремело более 10 взрывов
На берег Сухуми выбросило… трупы свиней
На берег Сухуми выбросило… трупы свиней
Хильда: лицо женщины-друида реконструировала эксперт из Шотландии
Хильда: лицо женщины-друида реконструировала эксперт из Шотландии
Горит здание Tiffany&Co известное по фильму «Завтрак у Тиффани»
Горит здание Tiffany&Co известное по фильму «Завтрак у Тиффани»
Сенсационная археологическая находка в Крыму: загадочная надпись в яме для жертвоприношений
Сенсационная археологическая находка в Крыму: загадочная надпись в яме для жертвоприношений
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.