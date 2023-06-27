В ООН рассказали о казнях мирных украинцев россиянами

Главное: С начала войны Россия казнила 77 мирных украинцев. Задержали 864 гражданских.

Детали: Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с начала войны россияне задержали на временно оккупированных территориях 864 мирных украинцев. При этом были зафиксированы казни 77 человек.

Она отметила, что гражданских лиц часто задерживали во время так называемой фильтрации на оккупированной территории за их поддержку Украины, их статус бывших украинских военнослужащих или их политические убеждения или принадлежность.

Уточняется, что среди них были представители местной власти, волонтеры, представители гражданского общества, священники и учителя.

Информируется: «Многие гражданские задержанные содержались без связи с внешним миром, в неофициальных местах заключения, часто в ужасных условиях. Примерно в четверти задокументированных случаев задержанных гражданских лиц перевели в другие места на оккупированной территории или депортировали в Россию. Часто никакая информация не разглашалась их семьям в течение длительного времени».

Говорится также о том, что российская армия, правоохранительные и пенитенциарные органы массово применяли пытки и жестокое обращение с заключенными гражданскими лицами.

Резюмируется: «Большинство опрошенных нами сказали, что подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях – сексуальному насилию. Пытки применялись, чтобы заставить жертв признаться в помощи ВСУ, заставить их сотрудничать с оккупационными властями или запугать лиц с проукраинскими взглядами».

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