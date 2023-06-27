Жертвами пожара во Львовской области стали мать и дочь

Главное: Во Львовской области произошел смертельный пожар. Погибли мать и дочь.

Детали: В Самборе (Львовская область) на улице Калнышевского произошла трагедия. Тут в частном доме случился смертельный пожар, передает ГСЧС.

Огонь вспыхнул на втором этаже строения.

Как говорят спасатели, увы, не обошлось без жертв – погибли 54-летняя женщина и ее одиннадцатилетняя дочь.

Информируется, что сообщение о ЧП поступило в 4-14 утра.

Во время тушения пожара были обнаружены тела погибших.

Пламя было потушено в 5-40.

Отмечается, что огонь уничтожил перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 70 квадратных метров.

Резюмируется, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В тему: Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын.