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Новости > В Украине переименуют около 1,5 тыс. населенных пунктов

В Украине переименуют около 1,5 тыс. населенных пунктов

Агата Кловская
27.06.23 13:45
111
В Украине переименуют около 1,5 тыс. населенных пунктов

Главное: В Украине предлагают изменить более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов. Речь идет не только о замене чисто русских названий, но и о приведении в соответствие с украинским правописанием написания многих названий сел, поселков и городов.

Детали: Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует изменить в Украине более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов.

«Во исполнение закона Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии Национальная комиссия по стандартам государственного языка создала рабочую группу, в состав которой вошли специалисты-филологи и историки высшего образования из всех регионов Украины», — говорится в сообщении комиссии.

Речь идет не только о замене чисто русских названий, но и о приведении в соответствие с украинским правописанием написания многих названий сел, поселков и городов. Например, если селу с названием Пушкино предлагают подобрать другое название, то село Ковалево предлагают называть по украинским нормам правописания: Ковалевое.

С перечнем населенных пунктов можно ознакомиться по ссылке.

В тему: В Киеве переименовали две станции метро.

Тэги: общество, населенный пункт, переименование, новости Украины

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