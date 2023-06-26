В ГУР рассказали, перебрасывают ли «вагнеровцев» в Беларусь

Главное: На 26 июня в разведке нет информации, что наемники из ЧВК «Вагнер» перегруппировываются и переходят на территорию Беларуси.

Детали: Пока нет точной информации о том, что российская частная военная компания Вагнер перегруппировалась и переходит в Беларусь. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Что касается Беларуси, давайте подождем. Пока нет информации о том, что действительно системно ЧВК „Вагнер“ перегруппировывается и переходит в Беларусь. Это политические заявления», — сказал он.

Комментируя действия основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, а именно почему он так и не дошел до Москвы, Юсов отметил, что «есть публичный процесс, а есть процесс не публичный».

«Озвученные цели и реальные цели могли отличаться. Озвученные договоренности и результат вполне могут отличаться. Давайте наблюдать за дальнейшими шагами, и тогда будет очевидно, кто же на самом деле выиграл от этого», — добавил представитель ГУР.

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