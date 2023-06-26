В МИД назвали условия для поражения России в войне

Главное: Кулеба назвал три условия для поражения России в войне. Министр отметил, что в субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали, ведь Россия ежедневно слабеет.

Детали: Для того чтобы Россия не победила в войне, международным союзникам следует, в частности, предоставлять Украине все необходимое оружие и усиливать санкции против государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, назвал три условия для поражения России. Он отметил, что переворот в России наглядно показал слабость режима диктатора Владимира Путина.

Теперь для победы Украины в войне необходимо:

— оказывать Украине необходимую военную помощь;

— усиливать санкционное давление против страны-агрессора;

— демонстрировать решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения РФ в войне против Украины и становления демократического мира.

«Два события доказали, что Украина победит. В Бердянске украинские подростки Тигран и Никита пожертвовали своей жизнью, чтобы противостоять оккупации. В России танки двинулись на Москву с небольшим сопротивлением. На заседании Совета министров иностранных дел я призвал ЕС ускорить поражение России, усилив поддержку Украины», — отметил Кулеба.

Министр отметил, что в субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали, ведь Россия ежедневно слабеет.

По его словам, сейчас критически важно:

— предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним;

— ужесточать международные санкции в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов;

— помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий.

Министр отдельно призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца: «Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории».

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