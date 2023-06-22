Стало известно, сколько денег нужно Харькову на восстановление после войны

Главное: Мэр Харькова заговорил о восстановлении города после войны. На это требуется 9,5 миллиардов евро.

Детали: Мэр Харькова Игорь Терехов, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, рассказал о восстановлении города после войны. Его цитирует «Укринформ».

Чиновник сказал: «Чтобы отстроить инфраструктуру города, жилые дома, больницы, детские сады, школы, нам нужно 9,5 миллиарда евро. Это очень мощный вызов, с которым не в состоянии справиться своими силами ни один город Украины».

Как уточняется, без жилья остаются 150 тысяч харьковчан.

Говорится также, что половина школ и детских садов были разрушены, кроме этого во время войны повреждено 56 больниц.

Градоначальник отметил: «Благодаря удачной реформе по децентрализации, которая, несмотря на войну, продолжается, мы имеем определенные рычаги. Например, в прошлом году нам удалось отстроить за свой счет, при поддержке Кабинета министров и Офиса президента 200 жилых домов, которые были полностью разрушены».

Резюмируется: «Сейчас мы строим 50 домов. Но без поддержки наших международных партнеров, без поддержки международных финансовых институций это делать крайне сложно».

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