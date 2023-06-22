Главное: На ЗАЭС может произойти теракт. Владимир Зеленский говорит, что его готовят россияне.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном теракте на Запорожской АЭС. Сообщается, что его готовят россияне, которые контролируют объект.

Глава государства информировал, что состоялся доклад украинской разведки и СБУ.

Он заявил: «Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого».

Владимир Зеленский добавил, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра.

По его словам, Украина передает всю имеющуюся информацию союзникам - странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.

Говорится: «Абсолютно все должны это знать. В том числе и международные организации. Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать».

Резюмируется, что Россия использует Запорожскую АЭС как элемент в своей агрессии: оккупирует станцию, прикрывает ею обстрелы соседних городов, а также держит оружие и военных.

В тему: В МАГАТЭ рассказали о ситуации на Запорожской АЭС.