Синоптик поведала, чем порадует погода украинцев в ближайшее время

Главное: В Украине ожидается теплая погода. Возможны осадки.

Детали: Синоптик Наталья Диденко поведала, какой будет погода в Украине. Появился ее прогноз на четверг, 22 июня.

Специалист по небесной канцелярии говорит, что по стране будет тепло, однако возможными дожди с грозами в Житомирской, Винницкой областях и западных областях нашей страны.

В то же время, как отмечается, на востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

В целом по Украине днем будет плюс 25-30, а на востоке 23-26 тепла.

В Киеве прогнозируется жара плюс 28-30.

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