Синоптик поведала, чем порадует погода украинцев в ближайшее время

Главное: В Украине ожидается теплая погода. Возможны осадки.
Детали: Синоптик Наталья Диденко поведала, какой будет погода в Украине. Появился ее прогноз на четверг, 22 июня.
Специалист по небесной канцелярии говорит, что по стране будет тепло, однако возможными дожди с грозами в Житомирской, Винницкой областях и западных областях нашей страны.
В то же время, как отмечается, на востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.
В целом по Украине днем будет плюс 25-30, а на востоке 23-26 тепла.
В Киеве прогнозируется жара плюс 28-30.
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