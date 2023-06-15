Кевин Спейси хочет снова сниматься в кино после завершения скандального судебного процесса

Главное: Актер Кевин Спейси ждет новые предложения ролей в кино. В 2017 его карьера оборвалась из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Детали: Американский актер Кевин Спейси ждет новые предложения ролей в кино после завершения судебного процесса. Об этом он заявил в первом интервью с 2017 года, тогда его карьера оборвалась из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

По мнению лауреата премии Оскар, сегодня многие боятся стать жертвой «политики отмены», если выразят ему поддержку.

«Но как только меня оправдают в Лондоне, некоторые люди снова начнут предлагать мне роли. В ту же минуту!» – заявил Спейси.

Лондонский уголовный процесс над Спейси должен начаться 28 июня. Он обвиняется в 12‑и эпизодах сексуального насилия в отношении нескольких мужчин, вероятно, в период с 2001 по 2013 год.

Спейси отрицает все обвинения.