В фонде поддержки Украины — свыше $920 млн, — ВБ

Главное: В ВБ рассказали, сколько денег удалось собрать в фонд поддержки Украины. Благодаря вкладу Исландии, Латвии и Нидерландов финансирование URTF достигло более 920 млн долларов США.

Детали: В Целевой фонд поддержки, восстановления, возрождения и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка внесены новые грантовые взносы. Финансирование URTF превысило 920 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

«13 июня 2023 года правительства Исландии, Латвийской Республики и Нидерландов внесли новые грантовые взносы в Целевой фонд поддержки, восстановления, возрождения и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка, поддерживающего усилия страны в восстановлении. Латвия является новым донором, присоединившимся к URTF, а Нидерланды и Исландия уже раньше вносили свои взносы, что подчеркивает растущую приверженность партнеров к восстановлению Украины», — заявили в Банке.

Благодаря вкладу Исландии в размере 500 млн исландских крон (3,6 млн долларов США), Латвии — 2 млн евро, Нидерландов — 60 млн евро, финансирование URTF сейчас достигло более 920 млн долларов США.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи поблагодарил Исландию и Нидерланды за постоянную поддержку, а также приветствовал присоединение Латвии к URTF.

«Текущие потребности Украины и ее потребности для восстановления огромны. Эти щедрые взносы позволят правительству Украины отремонтировать жизненно важную энергетическую инфраструктуру, дороги, мосты, жилье, школы, а также помогут украинцам отстроить свою жизнь», — отметил он.

URTF — это многосторонний донорский фонд, поддерживающий экстренные операции Всемирного банка в Украине в ключевых отраслях, таких как транспорт, здравохранение и энергетика.

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