В НАТО поведали, какую помощь собираются оказывать Украине в первую очередь

Главное: В НАТО рассказали, чем будут помогать Украине. В первую очередь речь идет о боеприпасах, запчастях, техподдержке, ремонте.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу помощи Украине в войне. Сделал он это в Брюсселе перед началом двухдневного заседания глав министерств обороны стран-членов Альянса.

Сообщается следующее: «Я ожидаю много новых обязательств помощи. Это постоянно идущий процесс, когда члены НАТО заявляют о новых пакетах помощи Украине».

Кроме этого генсек отметил, что наша страна нуждается в различных видах помощи, «но, пожалуй, фокус будет сделан на важности поддержания функционирования систем, которые уже там».

Поясняется, что «речь идет о боеприпасах, запчастях, техподдержке, ремонте».

Также Йенс Столтенберг сказал, что эти вопросы будут обсуждаться, в том числе, на заседании контактной группы по Украине под руководством США и на заседании комиссии НАТО-Украина.

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