Газ в Европе снова начал расти в цене

Главное: В Европе дорожает газ. До 554,7 доллара за тысячу кубометров.

Детали: Газ в Европе ускорил рост в цене до 29,7%, и достиг отметки в 554,7 доллара за тысячу кубометров. Таковы данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоит отметить, что цена стартовала с 422,2 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты при этом говорят: «Опасения по поводу поставок сжиженного природного газа в Европу и перебои в работе норвежских газопроводов стали триггерами».

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