В Минобороны сравнили потери ВСУ и оккупантов во время наступления

Главное: МОУ сравнило потери россиян и ВСУ во время наступления. В двух оперативно-стратегических группировках войск Хортица и Таврия потери несоизмеримо меньшие, чем у врага.

Детали: Потери Вооруженных сил Украины на протяжении всей войны были меньшими, чем у российской армии. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram 14 июня.

По ее словам, враг совершает «вбросы» о больших потерях Украины с целью деморализовать украинское общество и воинов.

«Украинская армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном. Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя», — отметила Маляр.

В целом на протяжении всей войны у ВСУ в разы меньше потерь, подчеркнула она.

«Если говорить о соотношении погибших по двум оперативно стратегическим группировкам войск, которые сейчас наступают, то за прошедшую неделю цифры такие: по Хортице (это там, где Бахмутское направление) — у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз. По Таврии (там, где Запорожское и Бердянское направления) — погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас», — рассказала Маляр.

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