Европарламент признал военным преступлением России подрыв Каховской ГЭС

Главное: ЕП признал подрыв ГЭС военным преступлением России. Депутаты Европарламента призвали Европейский Союз ввести новые санкции против страны-агрессора.

Детали: Депутаты Европейского парламента осудили подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением РФ, которое будет иметь последствия. Об этом говорится в заявлении ЕП 14 июня.

«Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской дамбы в Новой Каховке, последнее военное преступление, совершенное Россией, которое должно понести последствия», — сказано в заявлении.

Депутаты также призвали ЕС продолжать решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины.

Также на заседании политики наметили свои ожидания от саммита ЕС 29-30 июня в свете последних событий в Украине и прогресса в заключении Миграционного пакта ЕС.

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