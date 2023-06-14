Минздрав готовится к возможной вспышке инфекций

Главное: В пострадавших от подрыва ГЭС регионах постоянно мониторят состояние воды. Также определили три больницы, которые станут «хабами» при росте заболеваемости.

Детали: В Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру, однако медицинская система готовится к любым сценариям после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 14 июня сообщило Министерство здравоохранения.

«Определены три больницы: в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие всех необходимых лекарств», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в пострадавших от крушения Одесской, Николаевской и Херсонской областях сформировано 38 точек мониторинга речной и морской воды.

«В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов», — подчеркнули в Минздраве.

В тему: В Минздраве дали ответ на «холерный» вопрос.