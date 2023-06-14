Синоптики поведали, какая погода ожидает украинцев в ближайшем будущем

Главное: В Украине ожидаются небольшие дожди. Будет облачная погода.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Появился прогноз синоптиков.

По их словам, в четверг, 15 июня, в западных областях будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди, местами грозы. Температура ночью 8-13 тепла, а днем плюс 19-24.

В то же время, как отмечается, на остальной территории Украины ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит плюс 12-17, а днем 22-27 тепла. Ветер будет северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью должно быть без осадков, а днем местами возможны небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет около 15 градусов, а днем плюс 23-25.

В то же время, как говорится в прогнозе, в пятницу, 16 июня, в западных областях будет облачно с прояснениями, дожди, грозы, местами значительные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем на юго-востоке страны местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью будет 13-18 тепла, а днем плюс 23-28, в западных областях местами 18-23 тепла.

В Киеве осадков не ожидается, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью составит плюс 16-18, а днем 26-28 тепла.

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