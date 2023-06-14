Итальянец поймал какую-то аномальную рыбу

Главное: Огромного сома поймал житель Италии. Длина рыбы составляет 285 сантиметров.

Детали: В Италии пойман гигантский сом. Рыбу длинной 285 сантиметров выловили в реке По, сообщает издание Smithsonian Magazine.

Сделал это рыбак Алесандро Бьянкарди.

Отмечается, что он сорок минут пытался вытащить из воды гигантскую рыбину.

Позже мужчина признался, что встретил такую огромную добычу впервые за 23 года.

Сам рыбак не стал взвешивать рыбу, чтобы подвергать существо еще большему стрессу, после чего выпустил его обратно в реку.

Резюмируется, что река По славится тем, что в ней живут гигантские сомы, но, увы, находится под угрозой высыхания.

В тему: Жители Калифорнии сумели заснять гигантскую океаническую рыбину.