Число жертв удара по Кривому Рогу выросло

Главное: В Кривом Роге жертвами ракетного удара стали уже 12 человек. Ликвидация последствий продолжается.

Детали: Число жертв ракетного удара России по Кривому Рогу выросло. Минувшей ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина.

Об этом информировал глава Криворожской ГВА Александр Вилкул.

Таким образом, жертвами удара стали уже 12 человек.

Чиновник отметил: «Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. Вечная память погибшим».

Информируется, что ликвидация последствий удара в городе продолжается, пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все экстренные службы и сорок бригад коммунальщиков.

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