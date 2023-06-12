Украина и Молдова вместе построят мост на границе

Главное: Через Днестр построят мост. Сделают это Украина и Молдова.

Детали: Украина и Молдова вместе построят мост. Он появится на государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косоуцы, и пройдет через реку Днестр.

Об этом информирует пресс-служба министерства инфраструктуры.

Там отметили, что соответствующее соглашение о его строительстве подписали вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры Молдовы Лилия Дабижа.

Сообщается, что общая длина моста составляет более 1 400 метров.

Искусственное сооружение будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Ожидается, что Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе Ямполь – Косоуцы, которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей, отметили в пресс-службе.

Кроме этого, говорят эксперты, мост позволит разгрузить международный пункт пропуска Могилев – Подольский – Отач, через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

В свою очередь Александр Кубраков сказал, что критическая необходимость развития логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным.

Чиновник добоавил, мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.

По его словам, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход Приднестровья.

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