Кинбурнская коса превратилась в остров

Главное: Вода отрезала Кинбурнскую косу от материка. Наземным транспортом добраться на косу невозможно, при этом там бушуют масштабные лесные пожары.

Детали: В селе Геройское Херсонской области затопило дорогу, соединявшую оккупированную Кинбурнскую косу с материком. Об этом сообщили в пресс-службе Южного лесного офиса.

Отмечается, что к вечеру среды Кинбурн был отрезан от большой земли. Теперь наземным транспортом добраться до косы невозможно.

«Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы», — пишет Южный лесной офис.

Также отмечается, что на полуострове бушуют масштабные лесные пожары.

В тему: Ранее в ГСЧС спрогнозировали, что подтопления Кинбурнской косы не будет, но может подтопить дорогу и временно полуостров станет островом.