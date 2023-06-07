Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 212 030 солдат

В Кремле открещиваются от подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине подтоплено 24 населенных пункта

На месте Каховской ГЭС построят новую станцию

На Херсонщине эвакуировали около тысячи человек из-за подрыва Каховской ГЭС

В ООН резко прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

В Украине появятся новые магистральные водопроводы

Военные рассказали, зачем россияне подорвали Каховскую ГЭС

Зеленский принес радостную весть о западных истребителях

В Белом доме обещают Киеву новый пакет военной помощи

06.06.23 13:18

Новая Каховка стремительно уходит под воду

06.06.23 11:56

В КГГА рассказали о ситуации с водой в Киеве после подрыва Каховской ГЭС

06.06.23 10:47

Силы ПВО уничтожили все ракеты, выпущенные оккупантами по Украине этой ночью

06.06.23 09:47

Из-за взрыва Каховской ГЭС в некоторых регионах Украины начинаются проблемы с водой

06.06.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 211 150 солдат

06.06.23 09:05

Каховская ГЭС взорвана россиянами. На Херсонщине - эвакуация из-за угрозы затопления

05.06.23 13:17

Стало известно, где в Киеве ситуация с укрытиями самая плохая

05.06.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 210 350 солдат

04.06.23 11:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 209 940 солдат

03.06.23 11:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 209 470 солдат