Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 212 030 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 212 030 солдат. Уничтожено 3 873 танка.
Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 7 июня.
Сообщается, что погибли уже 212 030 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 873 танка, 7 560 боевых бронированных машин, 3 640 артиллерийских систем, 594 реактивные системы залпового огня, 352 средства ПВО, 314 самолетов, 299 вертолетов, 3 219 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 171 крылатая ракета, 18 кораблей/катеров, 6 349 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 492 единицы специальной техники.
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