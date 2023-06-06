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Новости > Из-за подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине подтоплено 24 населенных пункта

Из-за подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине подтоплено 24 населенных пункта

Агата Кловская
06.06.23 15:32
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Из-за подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине подтоплено 24 населенных пункта

Главное: Вода в Херсонской области будет прибывать еще в течение суток. Уже подтоплено 24 населенных пункта.

Детали: Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области подтоплено 24 населенных пункта. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас уровень воды на правобережье Херсонской области составляет более 2 метров.

«Ожидаем, что вода будет прибывать еще как минимум 20-24 часов, поэтому все подразделения ведомства будут работать круглосуточно», — сказал Клименко.

Министр отметил, что правоохранители эвакуировали уже около тысячи человек. Впрочем, эвакуация продолжается.

В Херсоне развернуто пять пунктов для того, чтобы люди могли там находиться перед эвакуацией в другие населенные пункты.

Клименко также отметил, что, несмотря на катастрофу, российские оккупанты продолжают обстрелы Херсонской области.

В тему: В Кремле открещиваются от подрыва Каховской ГЭС.

Тэги: общество, Херсонская область, подтопление, новости Украины, Каховская ГЭС

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