Блинкен пообещал Украине мощный пакет военный помощи на саммите НАТО

Главное: Страны НАТО планируют предоставить Украине мощный пакет военной помощи. По словам Блинкена, все союзники поддерживают обязательства, которые они взяли на себя.

Детали: Страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине в ходе саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается Украины, то, основываясь на сегодняшних дискуссиях, я думаю, первое, что можно сказать, это то, что в Вильнюсе, когда лидеры встретятся на саммите, мы и наши друзья в Украине можем рассчитывать на очень мощный пакет как политической, так и материальной помощи», — подчеркнул чиновник.

По его словам, все союзники поддерживают обязательства, которые они взяли на себя в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда они пообещали Украине членство в Альянсе.

Госсекретарь отметил, что сейчас основное внимание уделяется укреплению отношений между Украиной и НАТО, а также приведение нашей страны к стандартам Альянса.

«И я думаю, что мы увидим это на саммите в Вильнюсе, а также увидим укрепление политических отношений между НАТО и Украиной», — добавил Блинкен.

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