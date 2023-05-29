В ближайшие дни погода добавит украинцам грусти

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидаются дожди.

Детали: В ближайшие дни в Украине изменятся погодные условия. Появился прогноз Гидрометцентра на 30 мая – 2 июня.

Синоптики предупреждают о дождях и грозах.

Так, по словам экспертов, в ближайшие двое суток в юго-восточной части страны, а также в Крыму прогнозируются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины должно быть сухо.

В первые дни лета, 1-2 числа, грозовые дожди ожидаются в западных и северных областях. Ветер будет северо-восточный с переходом на западный, 3-10 метров в секунду.

Специалисты говорят, что ночью по стране в ближайшие дни будет плюс 10-16 (в западных и северных областях 7-9 тепла), а днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

В начале июня ночью будет плюс 8-14, а в южных областях до 17 тепла. Днем ожидается 22-28 тепла, а в восточной части плюс 19-25.

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