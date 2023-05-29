Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 207 030 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 207 030 солдат. Уничтожен 3 801 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 29 мая.

Сообщается, что погибли уже 207 030 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 801 танк, 7 467 боевых бронированных машин, 3 435 артиллерийских систем, 575 реактивных систем залпового огня, 331 средство ПВО, 313 самолетов, 298 вертолетов, 3 054 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 056 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 207 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 453 единицы специальной техники.

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