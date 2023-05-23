Орбан снова призвал к переговорам между Украиной и Россией

Главное: Виктор Орбан продолжает комментировать войну в Украине. Говорит, что нужно договариваться с Россией.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает комментировать войну в Украине. На этот раз он сделал неоднозначное заявление на экономическом форуме в Катаре.

Так, политик сказал, что победить россиян без прямого участия войск НАТО, не получится, и поэтому нужно договариваться с Кремлем.

Венгерский лидер отметил: «С учетом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет».

Виктор Орбан подчеркнул: «Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры».

Кроме этого он сказал: «Страны Европы, словно лунатики на крыше, постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически косвенная война уже идет, так как Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки миротворческих войск».

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