Названы сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Главное: Дискуссии по предоставлению Украине гарантий безопасности продолжаются в НАТО прямо сейчас. Соглашение может быть подписано уже в июле.

Детали: В НАТО рассматривается возможность подписания Соглашения о гарантиях безопасности для Украины по примеру израильской модели уже в июле этого года, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом рассказал в интервью WSJ президент Польши Анджей Дуда.

«Байден, посетивший Польшу в феврале, обсуждал концепцию израильской модели. Сейчас она набирает популярность среди западных союзников как часть повестки саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе», — отметил польский лидер.

Ожидается, что соглашение по безопасности, основанное на предложении, известном как Киевский договор безопасности, будет подписано по итогам саммита НАТО. По словам Дуды, в соглашении будет определяться приоритет передачи оружия и передовых технологий Украине.

В то же время, по словам западных должностных лиц, знакомых с переговорами, это соглашение будет связано с процессом продвижения Украины к будущему членству в НАТО, но не позволит де-факто вовлечь Организацию Североатлантического договора в конфликт с Россией.

Дуда подчеркнул, что дискуссии по этому поводу продолжаются прямо сейчас.

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