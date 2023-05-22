Украинский юрист и автор Википедии Юрий Пероганич, вероятно, помогает токсичному российскому олигарху, попавшему под санкции Павлу Фуксу. Об этом сообщает американское издание AG в своем расследовании.

Журналисты решили присмотреться к Фуксу и попытках отбелить его авторитет в Украине.

«Фукс известен тем, что занимается мошенничеством, угрожает официантам и запугивает, иногда до крайности, любого, кто осмеливается бросить ему вызов. Он должен миллионы по судебным решениям от Казахстана и Украины до Англии и России», — пишут журналисты.

Сегодня Фукс находится под санкциями в Украине, ему также запретили въезд в США, выгнали из Мексики и выдворили из Израиля. Как отмечают расследовали, в настоящее время Фукс ведет светскую жизнь в Англии, слоняясь по лондонским ресторанам, отмеченным звездами Мишлен, и шикарным ночным клубам.

Фукса обвиняют в развязывании фальшивой кампании с целью создания предлога для расширения российской агрессии, а недавно Министерство юстиции Украины конфисковало его долю в крупнейшей украинской нефтегазовой компании. Фукса и его бизнес-партнера олигарха Виталия Хомутынника также обвиняют в тяжких уголовных преступлениях.

«Судя по всему, теперь Пероганыч представляет интересы Фукса в его попытке смыть грязь с деловых отношений, доказательство чего было найдено в результатах поиска Google. Это затрудняет общение Фукса с богатыми европейцами и получение лучших столиков в известных ночных клубах Лондона, Монте-Карло и Дубая», — отмечается в материале СМИ.

Сначала, отбеливать репутацию Фуксу помогал украинский псевдодипломат Андрей Тележенко, но это не сработало — он попал под санкции США за вмешательство в американские выборы.

В своей биографии на Википедии Пероганыч утверждает, что является инициатором создания и основателем «Викимедиа Украина», а также работает генеральным директором Ассоциации ИТ-предприятий Украины. Он также заявляет, что отредактировал «почти 4000 статей и сделал более 130 000 редакторских правок в украинской Википедии».



Как отмечается в расследовании СМИ, Пероганыч — один из главных редакторов страницы Фукса в Википедии, которая была заблокирована из-за обвинений в вандализме.

«Пероганыч ввел раздел „награды“ на страницу Фукса в Википедии и опубликовал длинный список впечатляющих наград, которые якобы получил Фукс. Точно так же Пероганыч добавил несколько интересных фактов в раздел о благотворительности, который по большей части основан на заявлениях самого Фукса от первого лица — преимущественно в пресс-релизах

„Интерфакса“ (а не в новостях, написанных третьими лицами)», — пишут СМИ.

Старые версии страницы Фукса в Википедии хвастаются его блестящей карьерой крупного застройщика в Москве, перечисляя награды президента Путина и РПЦ. Заимствуя страницу у Сталина, эти факты были вычищены со страницы.

Американское издание подчеркивает, что Пероганыч не единственный в попытках помочь находящемуся под санкциями россиянину с криминальными связями очистить свой онлайн-имидж. Журналисты отмечают, что после войны в Украину будут инвестировать много денег, включая США, и чтобы появилось в этом плане доверие, «неплохо было бы присмотреться к таким игрокам, как Фукс и Пероганыч».