Украина возобновляет импорт электроэнергии

Главное: В вечерние часы прогнозируется такой же уровень потребления электроэнергии, как и вчера. Для его покрытия будут задействованы все имеющиеся резервы мощности.

Детали: По состоянию на четверг, 18 мая, в Украину продлится небольшой импорт электроэнергии из Словакии, а в часы профицита — экспорт. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Сегодня днем в течение трех часов продлится небольшой импорт из Словакии. В ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня вечером прогнозируется такой же уровень потребления, как и вчера, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности. Ремонтная кампания на электростанциях продолжается.

В «Укрэнерго» призывают граждан снизить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00.

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