Накануне в Севастополе было очень тревожно

Главное: В воскресенье в Севастополе раздавались взрывы и стрельба. Местные оккупационные «власти» заявили, что это были «тренировки Черноморского флота», а в городе якобы «все спокойно».

Детали: Звуки взрывов раздались во временно оккупированном Севастополе в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

В воскресенье вечером в 20.00 было громко в Севастопольской бухте. В частности, местные жители сообщили о звуках пулеметной стрельбы и пусках ракет.

Назначенный оккупантами «губернатор» региона Михаил Развожаев поспешил успокоить горожан утверждением, что якобы «тренировка Черноморского флота на Северном молу».

«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировку боевых расчетов на Северном молу и в Стрелковой бухте. В городе все спокойно», — заявил псевдочиновник.

В тему: В оккупированных Луганске и Токмаке утро началось со взрывов.