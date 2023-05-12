Специальный представитель Китая по делам Евразии посетит Украину и Россию

Главное: Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй собирается посетить Украину и Россию. Уже на следующей неделе.

Детали: Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что специальный представитель страны по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину и Россию. Визит запланирован на следующей неделе, 15 мая.

Известно, что также дипломат прибудет в Польшу, Францию и Германию.

Уточняется, что цель его турне – обсудить варианты решения войны в Украине.

Стоит добавить, что должность Ли Хуэя – уровня замминистра.

В МИД говорят: «Визит китайских представителей в соответствующие страны является очередной демонстрацией приверженности Китаю содействию миру и переговорам. Это полностью демонстрирует, что Китай твердо стоит на стороне мира».

Отмечается: «Сегодняшний кризис в Украине затягивается и обостряется, а побочный эффект продолжается».

В ведомстве сообщили: «Китай готов продолжать играть конструктивную роль в развитии большего международного консенсуса по прекращению огня, началу мирных переговоров и предотвращению эскалации ситуации для содействия политическому урегулированию кризиса в Украине».

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