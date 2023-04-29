Владимир Макаровский: известный рок-музыкант погиб в результате обстрела Умани

Главное: В результате обстрела Умани погиб известный николаевский рок-музыкант Владимир Макаровский. Он был вокалистом группы Fox Trott (Фокстрот).

Детали: Во время утренней атаки по Умани, когда ракета попала в многоэтажный дом, погиб известный николаевский рок-музыкант Владимир Макаровский. Об этом сообщил его друг Антон Слепухин.

«Дядя Вова. Макаровский. Старший товарищ, музыкант, учитель. Самый фирменный рокер из старичков, которого я знал... Родился только не там, где нужно. Могу, не покривив душой, сравнить его со многими западными вокалистами. Умер тоже не там, где нужно. В заповедном месте, в Умани от прилета ë*аных освободителей...», — написал он.

«Сегодня в Умани погиб отец моей подруги Владимир Макаровский. Соавтор нескольких моих песен, музыкант, дед трехлетней внучки. Россия не устает нас терроризировать. Мои сочувствия, не простим», — в свою очередь написала певица Джамала.

Владимир Макаровский — известный в Николаеве музыкант, был вокалистом группы Fox Trott (Фокстрот). Его группа является своего рода культовой, так как играет с 87-го года и является одной из первых, кто исполнял экстремальный метал в независимой Украине. Впоследствии он сотрудничал с украинскими музыкантами. В частности, он является одним из авторов песни Джамалы и Alyona Alyona «Жалі».

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