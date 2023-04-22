Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским

Главное: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отправит к нему своего переговорщика.

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет организовать встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Для этого он собирается отправить к нему в Киев своего советника – бывшего министра иностранных дел страны Селсу Аморима.

Об этом информировал глава президентского секретариата Марсиу Маседу.

Стоит напомнить, что ранее Селсу Аморим говорил о том, что поставки оружия Украине и санкции в отношении России не способствуют диалогу и затягивают войну. Кроме этого в начале апреля он прилетал в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

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