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Новости > Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским

Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским

Александр Панько
22.04.23 21:17
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Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским

Главное: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отправит к нему своего переговорщика.

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет организовать встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Для этого он собирается отправить к нему в Киев своего советника – бывшего министра иностранных дел страны Селсу Аморима.

Об этом информировал глава президентского секретариата Марсиу Маседу.

Стоит напомнить, что ранее Селсу Аморим говорил о том, что поставки оружия Украине и санкции в отношении России не способствуют диалогу и затягивают войну. Кроме этого в начале апреля он прилетал в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

В тему: Киев ответил президенту Бразилии по поводу Крыма.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война, Бразилия, Владимир Зеленский

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