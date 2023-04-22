Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 730 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 185 730 солдат. Уничтожено 3 672 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 22 апреля.

Сообщается, что погибли уже185 730 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 672 танка, 7 130 боевых бронированных машин, 2 832 артиллерийские системы, 539 реактивных систем залпового огня, 289 средств ПВО, 308 самолетов, 293 вертолета, 2 398 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 718 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 337 единиц специальной техники.

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