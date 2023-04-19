Тамаз Сомхішвілі не має жодного бізнесу в Росії з 2009 року, — Форбс

Тамаз Сомхішвілі не має жодного бізнесу в Росії з 2009 року. Про це стало відомо з інтерв’ю інвестора та громадянина Великобританії Тамаза Сомхішвілі журналу Форбс.

На питання Форбсу «А чи є у Вас сьогодні бізнес у Росії?» Тамаз Сомхішвілі відповів: «Немає. Все це закінчилося в 2007-2008 роках. Ми отримали офіційний документ про ліквідацію „Роснефть-Экспорт“ 5 лютого 2009 року».

Нагадаємо, 2007 року компанія Сомхішвілі «Київ-Термінал» перемогла у конкурсі на кращий інвестиційний проект з реконструкції Харківської площі у Києві. План реконструкції Харківської площі передбачав появу нової транспортної розв’язки, яка повністю вирішувала її пропускну спроможність. За її побудову відповідала міська влада, Київавтодор та Київський метрополітен, і інвестор сплатив місту 14 млн доларів для її фінансування. Інвестор планував побудувати офісно-готельний центр, торговельні приміщення, паркінг на 500 авто та автовокзал і був готовий залучити для цього 165 млн доларів. Але КМДА не виконала свої зобов’язання, скасувала реконструкцію Харківської площі та відмовилась від компенсації інвестору збитків.

У 2013 році міська влада припинила проект, визнала, що інвестор поніс витрати та збитки, та взяла на себе зобов’язання їх відшкодувати. Але згодом міська влада продовжувала порушувати свої зобов’язання і відмовилася відшкодовувати встановлені збитки.

Судова суперечка триває дотепер. У 2021 році судові слухання відвідував представник посольства Великобританії в Україні. КМДА відмовляється від мирової угоди з інвестором. 25 квітня 2023 року має відбутися судове засідання у цій справі.

Тамаз Сомхішвілі — громадянин Великобританії, засновник бізнес-групи «ТС Холдинг», яка об’єднує понад десяток грузинських компаній. Сомхішвілі отримав громадянство Великобританії у 2007-му році, у зв’язку з чим з 2008 р. він призупинив, а з 2009 р. повністю припинив бізнес у Росії, де був співзасновником кількох компаній.

Минулого тижня стало відомо про висновок Центру контент-аналізу щодо звинувачень, які лунали на адресу Сомхішвілі від кількох українських блогерів. На думку експертів Центру, кампанія проти Сомхішвілі мала ознаки умисно дискредитації.