Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Тамаз Сомхішвілі не має жодного бізнесу в Росії з 2009 року, — Форбс

Тамаз Сомхішвілі не має жодного бізнесу в Росії з 2009 року, — Форбс

Автор: «Фраза»
19.04.23 13:07
53
Тамаз Сомхішвілі не має жодного бізнесу в Росії з 2009 року, — Форбс

Тамаз Сомхішвілі не має жодного бізнесу в Росії з 2009 року. Про це стало відомо з інтерв’ю інвестора та громадянина Великобританії Тамаза Сомхішвілі журналу Форбс.

На питання Форбсу «А чи є у Вас сьогодні бізнес у Росії?» Тамаз Сомхішвілі відповів: «Немає. Все це закінчилося в 2007-2008 роках. Ми отримали офіційний документ про ліквідацію „Роснефть-Экспорт“ 5 лютого 2009 року».

Нагадаємо, 2007 року компанія Сомхішвілі «Київ-Термінал» перемогла у конкурсі на кращий інвестиційний проект з реконструкції Харківської площі у Києві. План реконструкції Харківської площі передбачав появу нової транспортної розв’язки, яка повністю вирішувала її пропускну спроможність. За її побудову відповідала міська влада, Київавтодор та Київський метрополітен, і інвестор сплатив місту 14 млн доларів для її фінансування. Інвестор планував побудувати офісно-готельний центр, торговельні приміщення, паркінг на 500 авто та автовокзал і був готовий залучити для цього 165 млн доларів. Але КМДА не виконала свої зобов’язання, скасувала реконструкцію Харківської площі та відмовилась від компенсації інвестору збитків.

У 2013 році міська влада припинила проект, визнала, що інвестор поніс витрати та збитки, та взяла на себе зобов’язання їх відшкодувати. Але згодом міська влада продовжувала порушувати свої зобов’язання і відмовилася відшкодовувати встановлені збитки.

Судова суперечка триває дотепер. У 2021 році судові слухання відвідував представник посольства Великобританії в Україні. КМДА відмовляється від мирової угоди з інвестором. 25 квітня 2023 року має відбутися судове засідання у цій справі.

Тамаз Сомхішвілі — громадянин Великобританії, засновник бізнес-групи «ТС Холдинг», яка об’єднує понад десяток грузинських компаній. Сомхішвілі отримав громадянство Великобританії у 2007-му році, у зв’язку з чим з 2008 р. він призупинив, а з 2009 р. повністю припинив бізнес у Росії, де був співзасновником кількох компаній.

Минулого тижня стало відомо про висновок Центру контент-аналізу щодо звинувачень, які лунали на адресу Сомхішвілі від кількох українських блогерів. На думку експертів Центру, кампанія проти Сомхішвілі мала ознаки умисно дискредитації.

Тэги: Тамаз Сомхішвілі

Комментарии

Статьи

18.04.23 18:21

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Искусственный интеллект Bard строит... планы мирового господства с 2023 года
18.04.23 21:26

Искусственный интеллект Bard строит... планы мирового господства с 2023 года

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.04.23 13:16

В ВСУ опровергли новые фейки о мобилизации
19.04.23 13:00

Официальный уровень безработицы в Украине снизился до исторического минимума
19.04.23 12:52

Названо число пропавших без вести бойцов ВСУ
19.04.23 12:48

Болгария запретила импорт украинского продовольствия
19.04.23 12:41

Стало известно, что происходит с ипотечным кредитованием в Украине
19.04.23 12:35

Эксперты высчитали, что совсем скоро Индия обгонит Китай по численности населения
19.04.23 12:30

Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине
19.04.23 11:54

На территории Белого дома произошел необычный инцидент
19.04.23 11:48

В России могут объявить всеобщую мобилизацию
19.04.23 11:44

Украинцы за границей смогут получать пенсии и наличными
19.04.23 12:52

Названо число пропавших без вести бойцов ВСУ
19.04.23 11:48

В России могут объявить всеобщую мобилизацию
19.04.23 10:10

На фронте погиб экс-нардеп Барна
19.04.23 10:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 183 750 солдат
19.04.23 09:24

Германия передала Украине первую систему Patriot
18.04.23 20:51

Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине
18.04.23 20:46

Без военного билета украинец не сможет поступить в университет
18.04.23 16:52

В ряде областей Украины объявлен самый высокий уровень опасности
18.04.23 15:53

Зеленский посетил очередную горячую точку на фронте
18.04.23 14:27

Большая вода отступает от Киева
13.04.23 14:24

В МОН хотят уменьшить количество предметов в школах
14.04.23 15:31

Уволен мэр Полтавы
14.04.23 16:33

В Украине под воду могут уйти еще несколько областей
13.04.23 15:53

В Украине планируют максимально вернуть очное обучение в школах
14.04.23 14:10

Стало известно, какие пенсии получают украинцы
12.04.23 14:44

Названы продукты, которые можно есть на ночь
13.04.23 13:11

Ле Пен сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине
12.04.23 16:14

В МВФ рассказали, как будет расти госдолг США
14.04.23 15:55

Комендантский час в Черновицкой области сократят на час
14.04.23 14:22

В Россию едет министр обороны Китая
Фото и Видео
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
На территории Белого дома произошел необычный инцидент
В Ивано-Франковске офицер избил срочника. Ему светит 12 лет тюрьмы
В Ивано-Франковске офицер избил срочника. Ему светит 12 лет тюрьмы
Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля
Генштаб обновил данные о потерях РФ на 18 апреля
В центре Москвы произошел пожар в районе ТЭЦ
В центре Москвы произошел пожар в районе ТЭЦ
Украину серьезно подтопило
Украину серьезно подтопило
Один из самых активных вулканов мира проснулся в Мексике
Один из самых активных вулканов мира проснулся в Мексике
Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме
Благодатный Огонь 2023 сошел в Иерусалиме
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
В Украине под воду уходит еще одна область
В Украине под воду уходит еще одна область
Дочь Пугачевой выпустила таинственную песню о своей матери
Дочь Пугачевой выпустила таинственную песню о своей матери
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.