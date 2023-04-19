Эксперты высчитали, что совсем скоро Индия обгонит Китай по численности населения

Главное: Скоро Индия станет самой населенной страной мира. Она обгонит Китай.

Детали: Появился доклад Фонда ООН в области народонаселения. В нем сказано, что уже к середине 2023-го года Индия обгонит Китай по численности населения.

Эксперты высчитали, что численность населения Индии вскоре достигнет 1,4286 миллиарда человек, превысив население Китая, которое составит 1,4257 миллиарда человек.

Отмечается: «Назвать день, когда население Индии превысит население Китая, не получится, поскольку точная дата не может быть известна».

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