Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине

Главное: Страны-члены Альянса должны увеличить поставки вооружения для ВСУ, чтобы помочь с контрнаступлением. Об этом заявил Столтенберг.

Детали: НАТО вместе с союзниками должны предоставить Украине больше вооружения и ресурсов, чтобы обеспечить ускорение деоккупации захваченных Россией украинских территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

«Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, поставок, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше», — отметил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины нужно обеспечить еще большим количеством вооружения. Так члены НАТО помогут Украине осуществить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

«Так как мы должны обеспечить, чтобы украинцы были в таком положении, где они могли пробивать российские линии, а также через минные поля, и быть в положении, где они могли освобождать, возвращать территорию», — подчеркнул Столтенберг.

В тему: Пентагон подтвердил прибытие в Украину первых БМП Bradley.