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Новости > В Кремле пояснили, к каким «мирным идеям» готовы прислушаться

В Кремле пояснили, к каким «мирным идеям» готовы прислушаться

Александр Панько
18.04.23 16:27
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В Кремле пояснили, к каким «мирным идеям» готовы прислушаться

Главное: Для Москвы главное в ходе возможных переговоров «обеспечить собственные интересы». Такое заявление сделал Дмитрий Песков.

Детали: Россия готова рассмотреть только те идеи по завершению войны в Украине, которые принимают во внимание ее «интересы и озабоченности». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 18 апреля.

Так, в ответ на вопросы журналистов он сказал, что Кремль не располагает информацией о плане президента Франции Эммануэля Макрона по подготовке вместе с Китаем переговоров между Россией и Украиной.

А инициативам Бразилии по «урегулированию» в Украине рано давать оценки, поскольку надо узнать нюансы, добавил он.

«Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания. И, конечно, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы», — резюмировал он.

В тему: Дмитрий Песков высказался о достижении целей РФ в Украине.

Тэги: Россия, политика, Кремль, Дмитрий Песков, мирные переговоры, война в Украине

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