Активность Солнца растет: ученый рассказал, чего ждать дальше

Главное: Активность Солнца возрастает. Ученый рассказал, чем это может обернуться.

Детали: Российский ученый из Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что активность Солнца в 2023-2024-х годах достигнет своего очередного пика. Его цитируют местные СМИ.

Он отметил, что активность Солнца повышается и снижается в определенном ритме, полный цикл ее подъема и спада длится одиннадцать лет.

Поясняется: «Каждые одиннадцать лет Солнце переходит в состояние высокой активности – то есть много вспышек, много магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, и он легко прогнозируется».

Информируется, что предыдущий максимум был в 2012-2013-х годах.

Ученый сказал: «Соответственно, 2023-2024-е годы должны быть годами активного Солнца. Скорее, даже 2024-й год, по текущим прогнозам».

Сообщается о том, что в периоды высокой активности интенсивность ультрафиолетового излучения усиливается, и людям с чувствительной кожей следует заботиться о дополнительных мерах защиты.

Также стало известно, что атмосфера в значительной степени гасит излучения Солнца, сюда проникает только очень узкая доля спектра, в частности, ультрафиолет, который вызывает загар.

Россиянин рассказал: «Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов – это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности».

По его словам, рост числа магнитных бурь и вспышек на Солнце может негативно сказываться на самочувствии людей, реагирующих на подобные явления.

Он предупредил: «Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно».

Впрочем, как ожидается, пик солнечной активности будет не слишком высоким: «Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023-2024-х годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения. Цикличное повышение активности Солнца – это норма, а не аномалия».

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