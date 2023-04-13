Посольство Франции в Москве получило устрашающую посылку

Главное: В посольство Франции в Москве пришла посылка с костями. По предварительным данным, внутри нее лежали останки животного.

Детали: Посылку с костями получили сотрудники посольства Франции в Москве, по данном факту начата проверка. Об этом 13 апреля сообщили российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

«Накануне сотрудники посольства Франции получили посылку с костями. По предварительной информации, это кости животного. Посылка была упакована в пакет», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливается отправитель посылки.

В тему: В украинском посольстве в Испании прогремел взрыв.