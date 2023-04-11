Кто такой Гарри Больц? Илон Маск снова провоцирует публику

Главное: Илон Маск в Twitter назвал себя Гарри Больц. Интернет уже заполнен теориями о новом альтер эго Маска.

Детали: Илон Маск сменил свое имя в аккаунте Twitter на «Гарри Больц». «Выдавать себя за других неправильно!» — написал он за несколько минут до смены имени, не раскрывая дополнительных подробностей.

Интернет уже заполнен теориями о новом альтер эго Маска и многие пользователи задаются вопросом, кто такой «Гарри Больц».

Ранее миллиардер временно заменил фирменный логотип Twitter на мем «Doge», что привело к резкому росту цен на мемкойн.