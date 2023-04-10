На Луганщине оккупанты начали воровать памятники на кладбищах

Главное: Россияне похищают памятники с могил на Луганщине. На ворованные с кладбищ плиты наносят фамилии и имена убитых захватчиков. Это в три раза дешевле, чем заказывать новый памятник.

Детали: Российские военные продолжают похищать жителей Луганской области, которых подозревают в помощи Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в сообщении Луганской областной военной администрации в Telegram.

«Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками. В частности, в Старобельске они проводят обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении — без возврата», — рассказали в ОВА.

Также оккупанты разворовывают украинское имущество. В частности, в Чмыровке в детском саду россияне демонтировали и вывезли по частям в неизвестном направлении котельную.

«Однако где цинизм зашкаливает, так это на Попаснянщине. Там оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах, везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи. На ворованные с кладбищ плиты наносят фамилии и имена убитых захватчиков. Потому что это более чем в три раза дешевле, чем заказывать новый памятник», — сообщили в ОВА.

В тему: Оккупанты похищают людей на Луганщине, подозревая их в поддержке Украины.