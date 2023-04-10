На Черниговщине вышедшая из берегов Десна затопила трассу

Главное: На одной из трасс в Черниговской области произошло подтопление. Подтопление произошло в районе села Путивск, поэтому участок нужно объезжать.

Детали: Из-за поднятия уровня воды в Десне, нарушено движение на автодороге Р65 Новгород-Северский — Шостка. Об этом заявил начальник Новгород-Северского районного отделения ГУ ГСЧС в области Андрей Аникиенко.

«В связи со значительным поднятием уровня воды в г. Десна, нарушено автомобильное сообщение на автодороге Р65 (Новгород-Северский-Шостка), в районе с. Путивск. Движение на данном участке дороги запрещено. Ближайший объезд возможен через пгт Короп», — написал он.

В тему: В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома.