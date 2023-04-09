Беттінгова компанія FAVBET ухиляється від сплати податків прикриваючись допомогою ЗСУ – ЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення багато компаній влаштували справжні змагання, намагаючись переплюнути одна одну у справі допомоги армії. Не став винятком гральний бізнес, адже гроші там крутяться великі, а сам ринок дуже компактний. Однак, як пише Україна криминальна з посіланням на видання ForUm, деякі компанії намагаються в такий спосіб «замолити» старі гріхи.

«Український бюджет одержав ще 117 мільйонів від FAVBET. Компанія вкотре сплатила ліцензію». Абсолютно однакові матеріали з таким заголовком наприкінці минулого року опублікували багато українських ЗМІ.

Безумовно, такі надходження до бюджету (а тим більше — під час війни) — це чудово. Але диявол, як відомо, у деталях. А саме, у словах «вкотре».

З публікацій не зрозуміло, про яку саме ліцензію йдеться. Однак зазначена у статтях сума дає зрозуміти, що FAVBET сплатив букмекерську ліцензію. Цю інформацію також підтверджує Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ). То в чому ж проблема? А в тому, що таку ліцензію компанія сплатила вперше, зазначає ForUm. Це можна легко перевірити, зайшовши на сайт регулятора. На даний момент офіційні дозволи на ведення букмекерської діяльності мають лише чотири компанії, три з яких уже в санкціях РНБО, але FAVBET, як ключового букмекера в списку ліцензіатів немає. Можливо, компанія вирішила розширити список доступних гравцю послуг і поринути у світ гемблінгу? Знову ні.

Справа в тому, що FAVBET вже багато років надає послуги беттингу своїм клієнтам, але робить це «в чорну», зазначають журналісти видання. Ситуація могла б змінитись після легалізації грального бізнесу, але схоже на те, що компанія вирішила не витрачатися на дорогу ліцензію, натомість купивши лише дозвіл на ведення діяльності у сфері онлайн-казино. Що найкумедніше, це підтверджує сам менеджмент компанії.

«Як відповідальна компанія та один із лідерів ринку, цього року FAVBET не тільки виробляє регулярні ліцензійні платежі, а й збільшує обсяги ліцензування своєї діяльності, щоб підтримувати національну економіку під час війни та наближати нашу перемогу», — цитує видання «Діло» CLO компанії FAVBET Михайла Приходька у матеріалі від 30 грудня 2022 року.

«Збільшення обсягів ліцензування» — це і є купівля ліцензії беттингу, без якої компанія чудово працювала більше двох років. Підтвердити це дуже просто, зайшовши на один із численних сайтів, де зібрані відгуки про букмекерські контори.

«Відмінна букмекерська компанія! Швидкий висновок, зручна служба підтримки, прийнятні коефіцієнти, хороша лінія, зручно, всього вам найкращого, вітаю вас із наступаючим новим роком», — пише наприкінці 2020 року користувач Владислав Курмей — а у відповідь отримує слова подяки від офіційного представника компанії.

«Два роки, які FAVBET працював у тіні, коштували українському бюджету щонайменше 235 мільйонів гривень. І у 2022 році, який став найтрагічнішим у сучасній історії України, цим грошам знайшлося б гідне застосування. На тлі цього виглядає смішною та лицемірною спроба зробити піар на тому, що компанія нарешті вирішила сплачувати податки.» — резюмують журналісти України кримінальної.