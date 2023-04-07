Названа самая полезная дешевая рыба

Главное: Недорогая рыба может быть полезной. Следует есть сельдь и скумбрию.

Детали: Российский диетолог Андрей Бобровский поведал о недорогих сортах полезной рыбы. Его цитируют местные СМИ.

По его словам, в регионах, где доля людей старше 90 лет в общей численности населения сравнительно велика, проводилось исследование, в ходе которого эксперты выяснили, что одним из секретов долгожительства является частое употребление рыбы.

Он сказал: «Именно рыба и морепродукты являются тем священным Граалем, который позволяет долго жить. Почему так? Дело в составе жиров. Жиры в рыбе и морепродуктах очень полезны, они препятствуют развитию онкологических и сердечнососудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса».

Подчеркивается, что практически любая рыба обладает ценными для организма свойствами, не нужно покупать дорогие сорта.

Специалист поведал: «Есть правило четырех «с». То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на «с» особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества. При желании можно найти и дорогую рыбу на «с», но это не обязательно».

Резюмируется: «Рыба разнообразна, и польза, которую она может принести организму, тоже разнообразна. Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше».

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