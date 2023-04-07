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Новости > ВСУ гонят оккупантов с Кинбурнской косы

ВСУ гонят оккупантов с Кинбурнской косы

Агата Кловская
07.04.23 12:58
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ВСУ гонят оккупантов с Кинбурнской косы

Главное: ВСУ потеснили россиян на Кинбурнской косе. Наталья Гуменюк отметила, что украинские военные не фиксируют устойчивого пребывания врага в этом регионе.

Детали: Украинские защитники существенно потеснили российских захватчиков на временно оккупированной Кинбурнской косе. ВСУ не фиксируют устойчивого пребывания врага в этом регионе. Об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо в пятницу, 6 апреля.

«Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе», — отметила она.

Спикер добавила, что оккупанты совершают вылазки раз в двое суток для обстрелов Днепровско-Бугского лимана. Россияне пытаются таким образом показать, что якобы контролируют морские транспортные пути.

«Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется», — добавила она.

По ее словам, захватчики скапливаются ближе к материковой части и пытаются прятаться за мирными жителями.

В тему: В ОП рассказали о подготовке Украины к контрнаступлению.

Тэги: Кинбурнская коса, оккупанты, ВСУ, война в Украине, Наталья Гуменюк

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